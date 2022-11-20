Характеристики товара
Описание
Готовый стул с таким сидением впишется в мягкий, спокойный, уютный и тихий интерьер ресторана, кафе, или же хорошо будет смотреться возле обеденного стола в гостиной. А прочный и стильный каркас идеально впишется в Ваш интерьер. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!
СТИЛЬНЫЙ ДЕЗАЙН. Мягкое сидение красивого оттенка с перламутровым отливом сшито из велюра. Данный материал гиппоалергенный, экологичный, мягкий и прятный на ощупь, при этом очень прочный, эластичный, износоустойчивый и долговечен при использовании.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Стул с каркасом обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение. Прекрасная эргономика сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Ножки каркаса выполнены из металлической трубы диаметром 38 мм. Верхняя крестовина каркаса с приварными фланцами выполнена из квадратной трубы 15х15 мм. Каркас не разборный и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 150 кг.
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина620 мм
- Глубина540 мм
- Вес5,10 кг
- Материалметалл, микровелюр
- Цветбежевый, розовый, черный