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Стул Беллингхем ножки металл, кремовый - фото 1Стул Беллингхем ножки металл, кремовый - фото 2Стул Беллингхем ножки металл, кремовый - фото 3

Стул Беллингхем ножки металл, кремовый

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Готовый стул с таким сидением впишется в мягкий, спокойный, уютный и тихий интерьер ресторана, кафе, или же хорошо будет смотреться возле обеденного стола в гостиной. А прочный и стильный каркас идеально впишется в Ваш интерьер. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!

Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, сидение хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Стул с каркасом обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение. Широкое сиденье и подлокотники обеспечивают удобную посадку и комфортное времяпровождение.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Ножки каркаса выполнены из металлической трубы диаметром 38 мм. Верхняя крестовина каркаса с приварными фланцами выполнена из квадратной трубы 15х15 мм. Каркас не разборный и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 150 кг. Сидение выполнено из полипропилена с армирующими добавками и выдерживает продолжительные нагрузки. По всей площади сидения толщина пластика варьируется от 5 мм до 8 мм из-за конструктивных особенностей.

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Основные характеристики

  • Высота785 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес4,82 кг
  • Материалметалл, микровелюр
  • Цветбежевый, серебряный

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