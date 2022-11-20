Характеристики товара
Описание
Размер упаковки (ДхШхВ) 720 x 540 x 575 мм
Размер упаковки 2 (ДхШхВ) 525 x 535 x 470 мм
Вес 8.55 кг
Объем0.18 куб. м
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина540 мм
- Глубина650 мм
Размер упаковки (ДхШхВ) 720 x 540 x 575 мм
Размер упаковки 2 (ДхШхВ) 525 x 535 x 470 мм
Вес 8.55 кг
Объем0.18 куб. м
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный