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Стул Benza - фото 1

Стул Benza

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Размер упаковки (ДхШхВ) 720 x 540 x 575 мм

Размер упаковки 2 (ДхШхВ) 525 x 535 x 470 мм

Вес 8.55 кг

Объем0.18 куб. м

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина650 мм

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