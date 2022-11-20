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Стул BERLIN, бежевый меланж

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина490 мм
  • Длина480 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.40 м3

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Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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