Плавные обтекаемые линии делают модель стула "Берн" уютной и внешне привлекательной. Стул классического дизайна в современной вариации элегантно дополняет кухни, столовые и обеденные зоны в домах, а также интерьеры гостиничных номеров, кафе и ресторанов. Мягкая спинка позволяет принимать при сидении максимально естественную и удобную позу.
Ширина: 510 мм
Глубина: 550 мм
Высота: 990 мм
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул Tolix Soft барный Черный матовый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Аквамарин
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый
Столешница лофт Оклад 40x20 - 1240x640