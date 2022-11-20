Стул Берн

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Берн

4.7
10 390 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Bonnie PK34 пэчворк с деревянными ножками
Стул Bonnie PK34 пэчворк с деревянными ножками
Следующий Стул Королевский
Стул Королевский

Характеристики товара

Описание

Плавные обтекаемые линии делают модель стула "Берн" уютной и внешне привлекательной. Стул классического дизайна в современной вариации элегантно дополняет кухни, столовые и обеденные зоны в домах, а также интерьеры гостиничных номеров, кафе и ресторанов. Мягкая спинка позволяет принимать при сидении максимально естественную и удобную позу.

Ширина: 510 мм
Глубина: 550 мм
Высота: 990 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
Смотреть полный каталог обивок

С этим товаром покупают

Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
13

Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый

В наличии 91 шт.
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
11

Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый

В наличии 11 шт.
Стул Tolix Soft барный СеребристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
15

Стул Tolix Soft барный Серебристый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Soft барный Черный матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
6

Стул Tolix Soft барный Черный матовый

Стул Tolix Wood барный Черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
9

Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый

В наличии 58 шт.
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
6

Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый

Стул Tolix Wood барный АквамаринНастоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
9

Стул Tolix Wood барный Аквамарин

Стул Tolix Wood барный Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
8

Стул Tolix Wood барный Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood барный Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
15

Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый

В наличии 93 шт.
Настоящее фото товара Столешница лофт Оклад 40x20 - 1240x640, произведённого компанией ChiedoCover
5 940
Оптовая цена
7

Столешница лофт Оклад 40x20 - 1240x640

Другие товары из раздела мягкие стулья оптом

Стул барный Кадиллак черный, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Кадиллак черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
7

Стул барный Кадиллак черный, экокожа

Стул Элис мятныйНастоящее фото товара Стул Элис мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99022
13 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Элис мятный

В наличии 48 шт.
Стул РегорНастоящее фото товара Стул Регор, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
12

Стул Регор

Стул Kongsberg, бежевый, сплошнойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, бежевый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
6 1907
6 590 ₽Оптовая цена
14

Стул Kongsberg, бежевый, сплошной

Стул Kongsberg, голубой, сплошнойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
6 1907
6 590 ₽Оптовая цена
11

Стул Kongsberg, голубой, сплошной