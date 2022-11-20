Характеристики товара
Описание
Логистические данные:
1 шт=1 кор
92x55x27см (0,14 куб.м)
вес 9.8 кг
Основные характеристики
- Высота735 мм
- Ширина535 мм
- Глубина590 мм
- Вес7.5 кг
- Цветбежевый
Логистические данные:
1 шт=1 кор
92x55x27см (0,14 куб.м)
вес 9.8 кг
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Чехол 17, габардин, голубой
Стул Derby светлые ножки
Подвесной светильник Mercurio №1
Стул Хэнк
Стул Хэнк Лайт
Стул Милли
Стул Милли Лайт
Светильник подвесной KH01121
Столешница Дуолит, прямоугольник 110x70
Подстолье ER 3097