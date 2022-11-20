Характеристики товара
Описание
Логистические данные:
1 шт=1 кор
92x55x27см (0,14 куб.м)
вес 9.8 кг
Основные характеристики
- Высота735 мм
- Ширина535 мм
- Глубина590 мм
- Вес7.5 кг
- Цветсерый, коричневый
Логистические данные:
1 шт=1 кор
92x55x27см (0,14 куб.м)
вес 9.8 кг
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