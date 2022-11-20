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Стул Берн темно-серый - фото 1

Стул Берн темно-серый

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Логистические данные:

1 шт=1 кор

92x55x27см (0,14 куб.м)

вес 9.8 кг


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Основные характеристики

  • Высота735 мм
  • Ширина535 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес7.5 кг
  • Цветсерый

Популярные варианты обивки

Стул Берн темно-серый - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Берн темно-серый - обивка в цвете 0909
Стул Берн темно-серый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Берн темно-серый - обивка в цвете LilacLilac
Стул Берн темно-серый - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Берн темно-серый - обивка в цвете CreamCream
Стул Берн темно-серый - обивка в цвете 666666
Стул Берн темно-серый - обивка в цвете 0404
Стул Берн темно-серый - обивка в цвете ecruecru
Стул Берн темно-серый - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Берн темно-серый - обивка в цвете 1414
Стул Берн темно-серый - обивка в цвете 88
Стул Берн темно-серый - обивка в цвете 4141
Стул Берн темно-серый - обивка в цвете 2626
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