Стул Берни

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Стул Берни

5
9 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Кресло Берни сочетает в себе основание из арочной стальной трубы и сиденье из гнутоклееной фанеры облицованной тканью или искусственной кожей. Поставляется в разобранном виде.

Отгрузка идет от 6 шт.

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Основные характеристики

  • Вес8.9 кг
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Глубина620 мм
  • Ширина550 мм
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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