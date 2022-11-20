Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Ширина520 мм
- Глубина590 мм
- Вес6.2 кг
- Цветголубой, белый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Чехол 06
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кантри, без подушки
Стол журнальный GRAND
Стол VEIL
Стол VERONA 2 long
Стол VERONA овальный
Стол VERONA 3
Стол Лидер 14
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло