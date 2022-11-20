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Стул Бертран голубой, каркас белый - фото 1Стул Бертран голубой, каркас белый - фото 2Стул Бертран голубой, каркас белый - фото 3

Стул Бертран голубой, каркас белый

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес6.2 кг
  • Цветголубой, белый

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