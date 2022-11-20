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Стул Бертран лиловый, каркас белая береза - фото 1Стул Бертран лиловый, каркас белая береза - фото 2Стул Бертран лиловый, каркас белая береза - фото 3Стул Бертран лиловый, каркас белая береза - фото 4

Стул Бертран лиловый, каркас белая береза

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес6.2 кг
  • Цветсиреневый, бежевый

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