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Стул Бертран пудровый, каркас шимо - фото 1Стул Бертран пудровый, каркас шимо - фото 2Стул Бертран пудровый, каркас шимо - фото 3

Стул Бертран пудровый, каркас шимо

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес6.2 кг
  • Цветбежевый, серый

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