Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Ширина520 мм
- Глубина590 мм
- Вес6.2 кг
- Цветбежевый, серый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Кресло Шангрила
Стул Маллин, велюр бежевый
Обеденная группа Поро
Обеденная группа Бируки
Обеденная группа Луанго
Обеденная группа Женжи
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
Стол обеденный Gerda 100*100 беленый дуб
Диван LEONE из велюра, розовый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло