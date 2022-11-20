Товар в корзине. Перейти
Стул Бертран трянистый, каркас орех - фото 1Стул Бертран трянистый, каркас орех - фото 2Стул Бертран трянистый, каркас орех - фото 3Стул Бертран трянистый, каркас орех - фото 4

Стул Бертран трянистый, каркас орех

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Бертран какао, каркас шимо
Стул Бертран какао, каркас шимо
Следующий Стул Бертран миндаль, каркас вишня
Стул Бертран какао, каркас шимо

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес6.2 кг
  • Цветкоричневый, зеленый

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Tolix Белый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99043
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Белый глянцевый

В наличии 77 шт.
Стул Tolix Черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Черный глянцевый

В наличии 4 шт.
Стул Tolix Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49022
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Tolix Черный патина золото

Стул Tolix Wood Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49028
8 990 ₽Оптовая цена
6Хит

Стул Tolix Wood Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
12Хит

Стул Tolix Wood Серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Желтый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix Желтый глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Черный глянцевый Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Wood Черный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное деревоНастоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево

Стул Tolix Голубой матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Tolix Голубой матовый

В наличии 18 шт.
С этим товаром покупают
Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

Настоящее фото товара Стул Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Стул Кантри, без подушки

Стул Блиц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена
5

Стул Блиц Прозрачный, пластиковый

В наличии 2 шт.
Поворотная платформа 60 см белаяНастоящее фото товара Поворотная платформа 60 см белая, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
6

Поворотная платформа 60 см белая

Стол Eames DSW, круглый, D 70 смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 70 см, произведённого компанией ChiedoCover
от12 9908
13 990 ₽Оптовая цена
13

Стол Eames DSW, круглый, D 70 см

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Барный стул Слинг, лавандаНастоящее фото товара Барный стул Слинг, лаванда, произведённого компанией ChiedoCover
от4 050
6

Барный стул Слинг, лаванда

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19-1, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена
14

Стол АРКОС 19-1

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 25 шт.