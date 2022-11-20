Характеристики товара
Описание
Лаконичный дизайн cтула позволяет добавить его в любой дизайн кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или домашних интерьеров.
Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН заключен в красиво очерченном вырезе внизу спинки сидения. Такой элемент придает готовому стулу воздушности и удобство в использовании. Оригинальную нотку каркасу придают конусообразные ножки с золотым напылением в нижней части каркаса.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение. Стул с каркасом Бикон обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.
МЯГКОЕ СИДЕНИЕ. Обивка выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон. Такое сидение обеспечит удобную посадку, необходимую для полного расслабления.
СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТУЛА! Вы можете выбрать любую модель и цвет каркаса в нашем конструкторе. Отгрузка отдельных частей стула (сидения) не осуществляется.
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ: Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.
Ножки каркаса выполнены из металлической трубы диаметром 38 мм. Верхняя крестовина каркаса с приварными фланцами выполнена из квадратной трубы 15х15 мм. Каркас не разборный и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию.
Максимальная статическая нагрузка на каркас – 150 кг.
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина490 мм
- Глубина530 мм
- Вес4,91 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьямикровелюр
- Страна изготовленияРоссия