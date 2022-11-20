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Стул Бикон, голубая пастель

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный дизайн cтула позволяет добавить его в любой дизайн кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или домашних интерьеров.
Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН заключен в красиво очерченном вырезе внизу спинки сидения. Такой элемент придает готовому стулу воздушности и удобство в использовании. Оригинальную нотку каркасу придают конусообразные ножки с золотым напылением в нижней части каркаса.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение. Стул с каркасом Бикон обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.

МЯГКОЕ СИДЕНИЕ. Обивка выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон. Такое сидение обеспечит удобную посадку, необходимую для полного расслабления.

СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТУЛА! Вы можете выбрать любую модель и цвет каркаса в нашем конструкторе. Отгрузка отдельных частей стула (сидения) не осуществляется.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ: Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

Ножки каркаса выполнены из металлической трубы диаметром 38 мм. Верхняя крестовина каркаса с приварными фланцами выполнена из квадратной трубы 15х15 мм. Каркас не разборный и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию.
Максимальная статическая нагрузка на каркас – 150 кг.

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес4,91 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Страна изготовленияРоссия

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