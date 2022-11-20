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Стул Бильбао пыльно-розовый бархат HLR ножки черные - фото 1Стул Бильбао пыльно-розовый бархат HLR ножки черные - фото 2Стул Бильбао пыльно-розовый бархат HLR ножки черные - фото 3Стул Бильбао пыльно-розовый бархат HLR ножки черные - фото 4Стул Бильбао пыльно-розовый бархат HLR ножки черные - фото 5

Стул Бильбао пыльно-розовый бархат HLR ножки черные

Артикул: CH-034-512
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дизайнерское кресло Бильбао – настоящий хит среди современной мебели для гостиниц, кафе и ресторанов. Высокопрочный металлический каркас способен выдерживать большие и продолжительные нагрузки, а великолепная обивка из эксклюзивного бежевого бархата отличается износостойкостью и не требует постоянного дорогостоящего ухода. Нежный, приятный для глаз цвет полукруглой спинки, мягкого сидения и грациозных черных ножек, добавит в интерьер элегантности и поможет воссоздать атмосферу домашнего уюта и тепла.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес12 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветрозовый

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