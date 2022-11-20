Характеристики товара
Описание
Дизайнерское кресло Бильбао – настоящий хит среди современной мебели для гостиниц, кафе и ресторанов. Высокопрочный металлический каркас способен выдерживать большие и продолжительные нагрузки, а великолепная обивка из эксклюзивного бежевого бархата отличается износостойкостью и не требует постоянного дорогостоящего ухода. Нежный, приятный для глаз цвет полукруглой спинки, мягкого сидения и грациозных черных ножек, добавит в интерьер элегантности и поможет воссоздать атмосферу домашнего уюта и тепла.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Высота800 мм
- Глубина550 мм
- Вес12 кг
- ОбивкаБархатная ткань
- Цветсерый