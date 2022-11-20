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Стул Бирмингем с прострочкой ромб светло-коричневая экокожа - фото 1Стул Бирмингем с прострочкой ромб светло-коричневая экокожа - фото 2Стул Бирмингем с прострочкой ромб светло-коричневая экокожа - фото 3Стул Бирмингем с прострочкой ромб светло-коричневая экокожа - фото 4

Стул Бирмингем с прострочкой ромб светло-коричневая экокожа

Артикул: CH-034-311
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло Крис отличается оригинальностью дизайнерского исполнения, за которым скрывается надежный и практичный предмет современного интерьера. Сверхпрочный металлический каркас смотрится чрезвычайно изящно благодаря ножкам черного цвета, на которых закреплено вместительное сидение, органично переходящее в удобные подлокотники и спинку. Неповторимость достигается благодаря цельной бархатной обивке темно-зеленого цвета. Сидя на кресле Крис, вы почувствуете абсолютную надежность и защищенность.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес9 кг
  • ОбивкаИскуственная кожа
  • Цветкоричневый

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