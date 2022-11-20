Характеристики товара
Описание
Кресло Крис отличается оригинальностью дизайнерского исполнения, за которым скрывается надежный и практичный предмет современного интерьера. Сверхпрочный металлический каркас смотрится чрезвычайно изящно благодаря ножкам черного цвета, на которых закреплено вместительное сидение, органично переходящее в удобные подлокотники и спинку. Неповторимость достигается благодаря цельной бархатной обивке темно-зеленого цвета. Сидя на кресле Крис, вы почувствуете абсолютную надежность и защищенность.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Высота820 мм
- Глубина580 мм
- Вес9 кг
- ОбивкаИскуственная кожа