Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Ширина410 мм
- Глубина430 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветсеребряный, зеленый
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