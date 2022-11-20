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Стул Бистро 2, металл, зеленая экокожа - фото 1Стул Бистро 2, металл, зеленая экокожа - фото 2Стул Бистро 2, металл, зеленая экокожа - фото 3Стул Бистро 2, металл, зеленая экокожа - фото 4Стул Бистро 2, металл, зеленая экокожа - фото 5Стул Бистро 2, металл, зеленая экокожа - фото 6

Стул Бистро 2, металл, зеленая экокожа

15 оценокХит продаж
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Глубина430 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсеребряный, зеленый

Выполненные заказы

Стул Бистро, цвет каркаса-серебро, салатовая экокожа
Стул Бистро, цвет каркаса-серебро, салатовая экокожаСтул Бистро, цвет каркаса-серебро, салатовая экокожаСтул Бистро, цвет каркаса-серебро, салатовая экокожа
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