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Стул Бистро, каркас серебро, кожзам черный - фото 1Стул Бистро, каркас серебро, кожзам черный - фото 2Стул Бистро, каркас серебро, кожзам черный - фото 3Стул Бистро, каркас серебро, кожзам черный - фото 4Стул Бистро, каркас серебро, кожзам черный - фото 5

Стул Бистро, каркас серебро, кожзам черный

Артикул: CH-051-837
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, серебряный
  • Страна изготовленияРоссия

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