Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Высота910 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Глубина430 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветголубой, серебряный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Бра CL
Вешалка напольная Just Hang черный
Стол Восток-3Б
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Стол Лидер 2, 1800x800
Стол Лидер 2, 2400x900
Стол АРКОС 11-1
Стол Бруно 800, раздвижной, прямоугольный, вишня