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Стул Бистро металлический

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Характеристики товара

Описание

Каркас: сталь

Сиденье: дерево

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

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Варианты каркаса

Стул Бистро металлический - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Бистро металлический - каркас в цвете БелыйБелый
Стул Бистро металлический - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Бистро металлический - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Бистро металлический - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Бистро металлический - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Стул Бистро металлический - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Бистро металлический - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Бистро металлический - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Бистро металлический - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Бистро металлический - каркас в цвете ЗолотоЗолото

Выполненные заказы

Стул Бистро, каркас чёрный металл, сиденье сосна
Стул Бистро, каркас чёрный металл, сиденье соснаСтул Бистро, каркас чёрный металл, сиденье соснаСтул Бистро, каркас чёрный металл, сиденье соснаСтул Бистро, каркас чёрный металл, сиденье соснаСтул Бистро, каркас чёрный металл, сиденье соснаСтул Бистро, каркас чёрный металл, сиденье соснаСтул Бистро, каркас чёрный металл, сиденье соснаСтул Бистро, каркас чёрный металл, сиденье соснаСтул Бистро, каркас чёрный металл, сиденье сосна
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