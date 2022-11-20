Характеристики товара
Описание
Каркас: сталь
Сиденье: дерево
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Каркас: сталь
Сиденье: дерево
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Стул-кресло Венское
Стул-кресло Венское Классик
Стул-кресло Венское Классик, без подушки
Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки
Стул Венеция, без подушки
Стул-кресло Кантри, без подушки
Стул Кантри
Стул Кантри, без подушки
Стул Венский, орех
Стул Венский, бук
Чехол для стола 12
Куверт Журавинка на 3 прибора
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Блюдо прямоугольное с соусником 360 мм Royal White 3, 18
Вешалка Грация 1/5 белая
Диван офисный Аояма
Стеллаж 39
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Рок синий
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная