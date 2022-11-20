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Стул Бистро, серебро / голубой

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина430 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсеребряный, голубой

Выполненные заказы

Стул Бистро, цвет каркаса-серебро, голубая экокожа
Стул Бистро, цвет каркаса-серебро, голубая экокожаСтул Бистро, цвет каркаса-серебро, голубая экокожаСтул Бистро, цвет каркаса-серебро, голубая экокожа
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