Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Ширина410 мм
- Глубина430 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветсеребряный, голубой
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Бра CL
Вешалка напольная Just Hang черный
Стол Восток-3Б
Стол круглый Ориллия
Стол Металл
Стол Лидер 2, 1800x800
Стол Лидер 2, 2400x900
Стол АРКОС 11-1
Стол КОНУС
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло