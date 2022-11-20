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Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье - фото 1Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье - фото 2Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье - фото 3Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье - фото 4Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье - фото 5Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье - фото 6

Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье

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Стул Бистро 2, металл, зеленая экокожа

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьядерево
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты каркаса

Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье - каркас в цвете БелыйБелый
Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье - каркас в цвете ЗолотоЗолото

Выполненные заказы

Стул Бистро, каркас чёрный металл, сиденье сосна
Стул Бистро, каркас чёрный металл, сиденье соснаСтул Бистро, каркас чёрный металл, сиденье соснаСтул Бистро, каркас чёрный металл, сиденье соснаСтул Бистро, каркас чёрный металл, сиденье соснаСтул Бистро, каркас чёрный металл, сиденье соснаСтул Бистро, каркас чёрный металл, сиденье соснаСтул Бистро, каркас чёрный металл, сиденье соснаСтул Бистро, каркас чёрный металл, сиденье соснаСтул Бистро, каркас чёрный металл, сиденье сосна
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