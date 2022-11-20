Характеристики товара
Основные характеристики
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьядерево
- Страна изготовленияРоссия
Стул-кресло Венское
Стул-кресло Венское Классик
Стул-кресло Венское Классик, без подушки
Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки
Стул Венеция, без подушки
Стул-кресло Кантри, без подушки
Стул Кантри
Стул Кантри, без подушки
Стул Венский, орех
Стул Венский, бук
Чехол для стола 12
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Блюдо прямоугольное с соусником 360 мм Royal White 3, 18
Вешалка Грация 1/5 белая
Диван офисный Аояма
Стеллаж 39