Характеристики товара
Описание
Эргономичная и стильная модель модель стула с округлой спинкой. Прекрасно дополнит интерьер кухни, гостиной, кафе или ресторана.
Обивка стула выполнена из прочной износостойкой экокожи. Такой материал не боится влаги, прост в уходе и быстро восстанавливает первоначальную форму. Ножки изготовлены из металла, которые покрыты порошковой краской в черном цвете. Закругленная эргономичная спинка обеспечивает максимальный комфорт. Внешняя сторона спинки отдекорирована ромбовидной строчкой. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 57*48*83
Вес брутто: 8,100
Объем: 0,227
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина560 мм
- Глубина520 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкоричневый