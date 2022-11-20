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Стул Бланш экокожа коричневый

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Характеристики товара

Описание

Эргономичная и стильная модель модель стула с округлой спинкой. Прекрасно дополнит интерьер кухни, гостиной, кафе или ресторана.

Обивка стула выполнена из прочной износостойкой экокожи. Такой материал не боится влаги, прост в уходе и быстро восстанавливает первоначальную форму. Ножки изготовлены из металла, которые покрыты порошковой краской в черном цвете. Закругленная эргономичная спинка обеспечивает максимальный комфорт. Внешняя сторона спинки отдекорирована ромбовидной строчкой. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и не царапают напольное покрытие.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 57*48*83

Вес брутто: 8,100

Объем: 0,227

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый

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