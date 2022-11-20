Характеристики товара
Описание
Лаконичный дизайн стула позволяет добавить его в любой дизайн обеденной группы: кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Сидение выполнено из полипропилена с армирующими добавками и выдерживает продолжительные нагрузки. По всей площади сидения толщина пластика варьируется от 5 мм до 8 мм из-за конструктивных особенностей.
Каркас выполнен из МАССИВА ДРЕВЕСИНЫ с последующим тонированием и покрытием лаком. В модели предусмотрена металлическая крестовина, которая придает жесткость конструкции и продлевает срок службы, толщина крестовины 1,5 мм., крепится с помощью саморезов и мебельного болта с нижней стороны каркаса. Максимальная статическая нагрузка на стул 260 кг.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА Изогнутая спинка сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.
Основные характеристики
- Высота765 мм
- Ширина615 мм
- Глубина545 мм
- Вес4,74 кг
- Материалпластик, дерево
- Цветкрасный, прозрачный