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Стул Блэкпул, красный - фото 1

Стул Блэкпул, красный

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Характеристики товара

Описание

Лаконичный дизайн стула позволяет добавить его в любой дизайн обеденной группы: кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Сидение выполнено из полипропилена с армирующими добавками и выдерживает продолжительные нагрузки. По всей площади сидения толщина пластика варьируется от 5 мм до 8 мм из-за конструктивных особенностей.

Каркас выполнен из МАССИВА ДРЕВЕСИНЫ с последующим тонированием и покрытием лаком. В модели предусмотрена металлическая крестовина, которая придает жесткость конструкции и продлевает срок службы, толщина крестовины 1,5 мм., крепится с помощью саморезов и мебельного болта с нижней стороны каркаса. Максимальная статическая нагрузка на стул 260 кг.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА Изогнутая спинка сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.

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Основные характеристики

  • Высота765 мм
  • Ширина615 мм
  • Глубина545 мм
  • Вес4,74 кг
  • Материалпластик, дерево
  • Цветкрасный, прозрачный

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