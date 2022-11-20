Характеристики товара
Описание
Стул Бон с тканевой обивкой можно использовать в комплекте с обеденным или письменным столом, а также как самостоятельный предмет обстановки. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров.
Сидение и спинка выполнены из многослойной фанеры. Материал имеет идеально ровную поверхность, отличается прочностью и долговечностью. Для изделий с каркасом из фанеры рекомендована эксплуатация в сухих закрытых помещениях.
Сидение обтянуто рогожкой – износостойким, обладающий высокой прочностью и устойчивостью к истиранию материалом. Ткань быстро восстанавливает первоначальную форму после механического воздействия или намокания.
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина480 мм
- Глубина540 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасаметалл, массив дерева
- Обивкарогожка
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветголубой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки22.50 кг