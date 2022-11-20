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Стул Бон, рогожка желтый

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Стул Бон, рогожка голубой

Характеристики товара

Описание

Стул Бон с тканевой обивкой можно использовать в комплекте с обеденным или письменным столом, а также как самостоятельный предмет обстановки. Модель подходит для современных и смешанных интерьеров.

Сидение и спинка выполнены из многослойной фанеры. Материал имеет идеально ровную поверхность, отличается прочностью и долговечностью. Для изделий с каркасом из фанеры рекомендована эксплуатация в сухих закрытых помещениях.

Сидение обтянуто рогожкой – износостойким, обладающий высокой прочностью и устойчивостью к истиранию материалом. Ткань быстро восстанавливает первоначальную форму после механического воздействия или намокания.

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасаметалл, массив дерева
  • Обивкарогожка
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки22.50 кг

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