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Стул Бонд

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота895 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес5.45 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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