Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота895 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина450 мм
- Глубина560 мм
- Вес5.45 кг
- Страна изготовленияРоссия
Стул Клио
Стул Диана велюр черный
Стул Чак серый
Стул Алекса велюр терракотовый
Стул Чендлер велюр зеленый
Кресло Карнавал пыльно-розовое/бордо
Кресло Кристи серое
Стул Бон экокожа бежевый
Стул Кинг желтый
Стул Кинг серый
Стул Монарх, черный, черные ножки
Стул Монарх, коричневый
Стул Монарх королевский синий
Стул полубарный Лоренс велюр синий
Стул Olys, велюр синий, ножки металл 30 x 20
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Столешница слэб №28
Столешница слэб №32
Столешница слэб №33
Столешница слэб №35
Столешница слэб №36
Стул Роза Диамант, вельвет синий
Стул Маллин, велюр синий / жаккард серый, ножки - орех