Характеристики товара
Описание
Сиденье выполнено из восокотехнологичного пластика (полипропилена), обитого тканью в стиле пэчворк.
Ножки стула выполнены из массива бука, а сварная эффектная металлическая конструкция делает стул не только более прочным, но и стильным.
Упакован - 4 шт./2 кор.
Вес брутто: 24
Объем: 0,25
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина450 мм
- Глубина570 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасасталь, дерево
- Обивкаткань
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.25 м3
- Вес упаковки24 кг