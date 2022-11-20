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Стул Bonnie PK35 пэчворк с деревянными ножками

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сиденье выполнено из восокотехнологичного пластика (полипропилена), обитого тканью в стиле пэчворк.

Ножки стула выполнены из массива бука, а сварная эффектная металлическая конструкция делает стул не только более прочным, но и стильным.

Упакован - 4 шт./2 кор.
Вес брутто: 24
Объем: 0,25

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасасталь, дерево
  • Обивкаткань
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Вес упаковки24 кг

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Стул Bonnie PK35 пэчворк с деревянными ножками - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Bonnie PK35 пэчворк с деревянными ножками - обивка в цвете LilacLilac
Стул Bonnie PK35 пэчворк с деревянными ножками - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Bonnie PK35 пэчворк с деревянными ножками - обивка в цвете CreamCream
Стул Bonnie PK35 пэчворк с деревянными ножками - обивка в цвете 666666
Стул Bonnie PK35 пэчворк с деревянными ножками - обивка в цвете 0404
Стул Bonnie PK35 пэчворк с деревянными ножками - обивка в цвете ecruecru
Стул Bonnie PK35 пэчворк с деревянными ножками - обивка в цвете chocolatechocolate
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