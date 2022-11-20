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Стул BONNIE серый

13 оценок

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Стул BONNIE светло-серый

Характеристики товара

Описание

Дизайнер - Maria Grazia Neri, Италия

Сиденье выполнено из восокотехнологичного пластика (полипропилена).

Ножки стула выполнены из массива бука, а сварная эффектная металлическая

конструкция делает стул не только более прочным, но и стильным.

Упакован - 8 шт./3 кор.

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина460 мм
  • Длина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.50 м3

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