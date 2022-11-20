Характеристики товара
Описание
Дизайнер - Maria Grazia Neri, Италия
Сиденье выполнено из восокотехнологичного пластика (полипропилена).
Ножки стула выполнены из массива бука, а сварная эффектная металлическая
конструкция делает стул не только более прочным, но и стильным.
Упакован - 8 шт./3 кор.
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина460 мм
- Длина450 мм
- Глубина560 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяпластик
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.50 м3