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Стул Бормио бордовая экокожа + ножки черные

Артикул: CH-034-410
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Коричневая экокожа двух оттенков, разграниченных «волной» декоративного шва, плотно обтягивает монолитный пластиковый корпус роскошного стула Бормио из новой коллекции. Несмотря на экономичность и доступность этого инновационного материала, изделие смотрится очень модно и респектабельно. Латуневые ножки, расходящиеся от центра сидения в разные стороны (для большей стабилизации), надежно защищены от ржавчины и других механических повреждений.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес7 кг
  • ОбивкаИскуственная кожа
  • Цветбордовый

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