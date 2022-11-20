Характеристики товара
Описание
Коричневая экокожа двух оттенков, разграниченных «волной» декоративного шва, плотно обтягивает монолитный пластиковый корпус роскошного стула Бормио из новой коллекции. Несмотря на экономичность и доступность этого инновационного материала, изделие смотрится очень модно и респектабельно. Латуневые ножки, расходящиеся от центра сидения в разные стороны (для большей стабилизации), надежно защищены от ржавчины и других механических повреждений.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Высота830 мм
- Глубина540 мм
- Вес7 кг
- ОбивкаИскуственная кожа
- Цветрозовый