Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина1010 мм
- Глубина590 мм
- Вес10.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяискусственная кожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияЕвропа
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Кресло офисное LIBRA экокожа белый
Кресло Newton, античный светлый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий