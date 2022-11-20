Стул Brandy белая галька, фактурный велюр/ белый каркас

12 оценок

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Страна изготовленияКитай
  • Цветбелый

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