Стул BRANDY бежевый
Сиденье обито тканью с ромбовидной прострочкой.
Ножки стула - металл черного цвета.
Упакован - 2 шт./1 кор
Высота (см) 82
Ширина (см) 56
Длина (см) 60
Количество мест 0,5
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 56
Глубина стула (см) 60
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 48
Высота стула (см) 82
Количество стульев в коробке 2 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 7,9
Объем (м3) 0,092
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Бежевый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Стул CHIC сиреневый
Стул CHIC полночный синий/ синяя сталь
Стул CHIC теплый серый/ серая сталь
Стул CHIC-Q бежевый / черный каркас
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER