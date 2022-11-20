Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина560 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Страна изготовленияКитай
- Цветголубой, черный
Стул Brandy галечный серый фактурный велюр/ белый каркас
Стул Brandy галечный серый фактурный велюр/ черный каркас
Стул Brandy X серый велюр/ белый каркас
Стул Cassiopeia, бежево-коричневый, ткань/ белый каркас
Стул Cassiopeia, светло-коричневый, ткань/ белый каркас
Стул Cassiopeia, темно-коричневый, ткань/ белый каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest