Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина560 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Страна изготовленияКитай
- Цветрозовый, черный
Стул Brandy бледно-васильковый фактурный велюр/ черный каркас
Стул Brandy белая галька, фактурный велюр/ белый каркас
Стул Brandy галечный серый фактурный велюр/ белый каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest
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