Стул Brandy, латте/ черный каркас

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Brandy, латте/ черный каркас

4.5
7 900 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Brandy, серый/ черный каркас
Стул Brandy, серый/ черный каркас
Следующий Стул Brandy, розовый/ черный каркас
Стул Brandy, розовый/ черный каркас

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 7,9

Объем: 0.092

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Высота820 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

С этим товаром покупают

Скатерть FIRENZEНастоящее фото товара Скатерть FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
от4 810
Оптовая цена
13

Скатерть FIRENZE

Настоящее фото товара Скатерть Microfibra , произведённого компанией ChiedoCover
от1 650
Оптовая цена
10

Скатерть Microfibra

Настоящее фото товара Скатерть Issy, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
12

Скатерть Issy

Настоящее фото товара Скатерть Bake beige габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Bake beige габардин

Настоящее фото товара Комплект для стола и стульев, цветочный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена
14

Комплект для стола и стульев, цветочный

Комплект текстиля для стола и стульев ГаагаНастоящее фото товара Комплект текстиля для стола и стульев Гаага, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена
7

Комплект текстиля для стола и стульев Гаага

Скатерть Габардин, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Габардин, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от980
Оптовая цена
11

Скатерть Габардин, круглая

Другие товары из раздела

Стул Brandy, желтый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Brandy, желтый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 900
Оптовая цена
9

Стул Brandy, желтый/ черный каркас

В наличии 98 шт.
Стул Brandy, зеленый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Brandy, зеленый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 900
Оптовая цена
10

Стул Brandy, зеленый/ черный каркас

В наличии 166 шт.
Стул Brandy X, бежевый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Brandy X, бежевый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 550
Оптовая цена
15

Стул Brandy X, бежевый/ черный каркас

Настоящее фото товара Стул Brandy X, бежевый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 550
Оптовая цена
7

Стул Brandy X, бежевый/ белый каркас

Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99021
4 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Eames Прозрачный

В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69011
2 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.