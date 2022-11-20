Стул Brandy молочный фактурный велюр/ белый каркас

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Brandy светло-серый/ белый каркас
Стул Brandy светло-серый/ белый каркас
Следующий Стул Brandy бронзовый фактурный велюр/ черный каркас
Стул Brandy светло-серый/ белый каркас

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Страна изготовленияКитай
  • Цветбелый

Другие товары из раздела

Стул Brandy брусничный фактурный велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Brandy брусничный фактурный велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 650
Оптовая цена
14

Стул Brandy брусничный фактурный велюр/ черный каркас

В наличии 180 шт.
Стул Brandy авокадо фактурный велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Brandy авокадо фактурный велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 650
Оптовая цена
6

Стул Brandy авокадо фактурный велюр/ черный каркас

В наличии 151 шт.
Стул Brandy бледно-васильковый фактурный велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Brandy бледно-васильковый фактурный велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 650
Оптовая цена
11

Стул Brandy бледно-васильковый фактурный велюр/ черный каркас

В наличии 133 шт.
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Прихожая лофт НаилсиНастоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
16

Прихожая лофт Наилси

С этим товаром покупают

Скатерть ЛёнНастоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
13

Скатерть Лён

Скатерть Rioja жаккардНастоящее фото товара Скатерть Rioja жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
11

Скатерть Rioja жаккард

Скатерть Ричард, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Ричард, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от810
81Хит

Скатерть Ричард, прямоугольная

Настоящее фото товара Скатерть Комбинация, закругленные углы, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
11

Скатерть Комбинация, закругленные углы

Скатерть Бахрома, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Бахрома, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
11

Скатерть Бахрома, круглая