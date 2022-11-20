Фотография Стул Brandy, серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Brandy, серый

4.2
Оптовая цена
от 5 650 ₽
При покупке от 10 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Brandy, серый
Стул Brandy, серый
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Стул Brandy, серый

4.2
5650 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Brandy, зеленый
Стул Brandy, зеленый
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Стул Brandy, бежевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина600 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес7.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Ширина530 мм
  • Высота850 мм

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