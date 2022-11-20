Стул BRANDY светло-серый
Сиденье обито тканью с ромбовидной прострочкой.
Ножки стула - металл белого цвета.
Упакован - 2 шт./1 кор
Высота (см) 82
Ширина (см) 56
Длина (см) 60
Количество мест 0,5
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 56
Глубина стула (см) 60
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 48
Высота стула (см) 82
Количество стульев в коробке 2 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 7,9
Объем (м3) 0,092
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Светло-серый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Белый
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Стул BRANDY бежевый/ черный каркас
Стул CHIC серый
Стул CHIC сиреневый
Стул CHIC полночный синий/ синяя сталь
Стул CHIC теплый серый/ серая сталь
Стул CHIC-Q бежевый / черный каркас
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая