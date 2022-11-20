Стул BRANDY светло-серый

13 оценок

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Стул BRANDY светло-серый

4.5
7 900 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул BADEN цвет LINGONBERRY
Стул BADEN цвет LINGONBERRY
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Характеристики товара

Описание

Стул BRANDY светло-серый
Сиденье обито тканью с ромбовидной прострочкой.
Ножки стула - металл белого цвета.
Упакован - 2 шт./1 кор

Высота (см) 82
Ширина (см) 56
Длина (см) 60
Количество мест 0,5
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 56
Глубина стула (см) 60
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 48
Высота стула (см) 82
Количество стульев в коробке 2 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 7,9
Объем (м3) 0,092
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Светло-серый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Белый
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Глубина600 мм
  • Длина480 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина560 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Объём упаковки0.092 м3

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