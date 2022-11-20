Стул Brandy, желтый/ черный каркас

9 оценок

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Стул Brandy, желтый/ черный каркас

4.9
7 900 ₽
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Стул Brandy, зеленый/ черный каркас

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 7,9

Объем: 0.092

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Основные характеристики

  • Цветжелтый
  • Высота820 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

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