Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина490 мм
- Глубина510 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.13 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Текс, синий
Стул Виота 217, Stone
Стул Вито, Catania Coral (хром)
Стул Q5 (на черной крестовине Somalia)
Стул Орион серебрянный, пластиковый
Стул Орион черный, пластиковый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло