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Стул Bridell

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 88 см

Глубина: 42 см

Высота: 53 см

Материал: Металл, Кожа буйвола


В упаковке 2 шт
Вес 9,5 кг
Объем 0,15

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Популярные варианты обивки

Стул Bridell - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Bridell - обивка в цвете 0909
Стул Bridell - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Bridell - обивка в цвете LilacLilac
Стул Bridell - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Bridell - обивка в цвете CreamCream
Стул Bridell - обивка в цвете 666666
Стул Bridell - обивка в цвете 0404
Стул Bridell - обивка в цвете ecruecru
Стул Bridell - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Bridell - обивка в цвете 1414
Стул Bridell - обивка в цвете 88
Стул Bridell - обивка в цвете 4141
Стул Bridell - обивка в цвете 2626
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