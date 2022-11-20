Характеристики товара
Описание
Ширина: 88 см
Глубина: 42 см
Высота: 53 см
Материал: Металл, Кожа буйвола
В упаковке 2 шт
Вес 9,5 кг
Объем 0,15
Ширина: 88 см
Глубина: 42 см
Высота: 53 см
Материал: Металл, Кожа буйвола
В упаковке 2 шт
Вес 9,5 кг
Объем 0,15
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Покрывало 220-127
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Стол Слуга сервировочный
Стол Слуга кофейный
Подсветка Raphael бронза
Стул пластиковый Bora Bistrot, белый
Светильник подвесной KH01151
Светильник подвесной KH01152
Светильник подвесной KH01149