Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Бриф для кухни подходит для современных и смешанных интерьеров и отлично смотрится в комплекте. Мягкое круглое сиденье и эргономичная спинка способствуют комфортному положению за столом.
Обивка выполнена из прочного износостойкого велюра, ножки изготовлены из металла в черном цвете. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.
1коробка / 1 шт.
Габариты коробов: 49*92*114
Вес брутто: 20,000
Объем: 0,510
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина540 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес4.6 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Обивкавелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия