Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья43 мм
- Глубина сиденья47 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
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