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Стул Бриф велюр серый

12 оценок
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Стул Бриф велюр пыльно-розовый
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Стул Бриф велюр пыльно-розовый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья43 мм
  • Глубина сиденья47 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

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